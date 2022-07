Alonso Urrutia y Georgina Saldierna

Viernes 15 de julio de 2022, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que cuando termine su periodo no aceptará ser candidato al Senado como han propuesto sus seguidores, al ratificar que se va a jubilar y no volverá a la actividad política. Dio a conocer que se dedicará a escribir pero no sobre temas contemporáneos.

Agregó que tampoco aceptará invitaciones a conferencias, no visitará universidades ni asistirá a ningún acto público o político aunque se trate de amigos o familiares.