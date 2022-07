E

stamos a casi medio siglo del final del gobierno (1970-1976) de Luis Echeverría Álvarez (LEA), quien falleció hace unos días a la edad de 100 años. Muchos comentarios y análisis se han publicado sobre su gobierno. Desde las posturas críticas, se ha enfatizado (entre otras) su muy probable culpabilidad en la represión al movimiento estudiantil (en particular, la masacre de Tlatelolco cuando era secretario de Gobernación y el presidente era Díaz Ordaz), el halconazo del 10 de junio de 1971, la guerra sucia, la represión de algunos movimientos sindicales y el golpe a Excélsior, (casi) único medio crítico de entonces. Algunos comentaristas han destacado los claroscuros de su gobierno, poniendo junto a lo anterior, algunos aspectos luminosos, como su política exterior, particularmente como promotor de la noción de países no alineados en la guerra fría y la actitud ante el golpe militar en Chile. Más escasos han sido quienes han notado otros dos aspectos positivos de su gobierno: el impulso a la educación media y superior y a la ciencia y la tecnología; y el impulso al empleo, el poder adquisitivo de los salarios y la reducción de la concentración del ingreso, todo ello manifestado en la reducción de la pobreza. Me centro hoy en mostrar algunos datos sobre estos lados luminosos. No siempre he podido tener datos exactos del periodo 1970-1976 porque se suelen captar con una lógica no sexenal.