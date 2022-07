L

o detallado ayer por Andrés Manuel López Obrador parece contundente, irremontable. Reiteró, esta vez con ejemplos muy concretos de la conducta que asumirá, su jubilación de la política y la actividad pública en cuanto deje la Presidencia de la República.

Vida casi monacal, anunció, entre el verdor de su refugio chiapaneco de sonoro nombre (La Chingada), dedicado a escribir un libro, ambicioso en términos intelectuales, sobre el pensamiento conservador en México.

Así lo planteó: no vuelvo a la actividad pública, política. No voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a asistir a ningún acto público, político, aunque se trate de amigos, aunque se trate de familiares (...) sin contestarle a nadie, sin dar ninguna opinión, me voy a despedir de las redes sociales (...) no voy a recibir a políticos, no voy a recibir a dirigentes ni simpatizantes de nuestro movimiento, ni a mis hijos, si me llevan algo que tenga que ver con la política. No (https://bit.ly/3PswLTB).

Sano en términos de renovación de cuadros y fluidez democrática, el retiro andresino plantea un grave reto para el movimiento social, luego convertido en instrumental partido, Morena, que hasta ahora ha estado notoriamente ceñido a la voluntad y el accionar del máximo jefe, a cuyo alrededor no ha crecido ningún liderazgo importante, con viabilidad como relevo fuerte, ni se ha construido una organización social horizontal que pudiera conducir el proceso de transición del unipersonalismo hiperactivo del tabasqueño a la figura, probablemente menor, de quien lo suceda, sea morenista u opositor a la llamada 4T.

Esa izquierda social y electoral que apoya a López Obrador necesitaría diseñar desde ahora, con inteligencia, la agenda política posterior al tiempo constitucional del líder nacido en Macuspana. A menos que en La Chingada se habilitara un servicio de palomas mensajeras con recados en clave, o algún sistema similar, ha de suponerse que después del último día de septiembre de 2024 no se contará con la experiencia, el consejo y la cohesión que podría haber proporcionado AMLO.