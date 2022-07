E

l titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, declaró que entregará a la Fiscalía General de la República información que relacionaría al ex presidente Enrique Peña Nieto con irregularidades financieras. El ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa, por otro lado, ha sido señalado por su relación con el entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, apresado en Estados Unidos. Si la fiscalía actuara conforme a derecho, en tu opinión, ¿cuál ex presidente debería ser sometido primero a juicio penal? Éste es el tema del sondeo de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido en redes sociales. Participaron mil 63 personas; en Twitter, 372; en El Foro México, 485, y en Facebook, 206. Usamos la app SurveyMonkey. Pueden participar todos, cualquiera que sea su ideología, no sólo los lectores de La Jornada o de la sección Dinero.

Twitter

Tal vez ambos, pero uno nos hizo más daño que el otro. El presidente Calderón tiene las manos manchadas de sangre inocente a causa de su dizque guerra contra el narco, que aún padecemos. El otro, Peña Nieto, sólo es un vulgar pillo.

@Aulita8 / Veracruz

Enrique Peña Nieto es el más descarado de todos, y el más perverso. Fue bajo su presidencia que desaparecieron a los estudiantes. Calderón quería sus juguetes, pero Peña lo quería todo: el avión, la riqueza, la diversión. Guapo y peligroso, mientras que Calderón era chaparro y torpe.

@Pilar_autora / Tijuana

No hay duda, Felipe Calderón le hizo mucho daño a todos los mexicanos. Inició una guerra contra el narcotráfico, su súper policía Genaro García Luna y su círculo cercano coludido con el narco. Hasta la fecha seguimos pagando su grave error, desapareció Luz y Fuerza del Centro para poder irse de asesor a Iberdrola, así como su secretaria de Energía, para mí estas son dos de las más graves ofensas que hizo.

@freyre66 / Coacalco

Aunque voté por Calderón, pienso que Peña Nieto no tiene perdón por el robo desmedido de los recursos públicos, la entrega del país a poderes extranjeros y el hambre y la miseria en que hundió a millones de mexicanos. Los dos merecen ser sometidos a juicio, los dos son unos pillos, pero uno es un criminal (Calderón).