Ismael Cano Moreno

Desaparecen saldo a pensionada en sucursal de Citibanamex

El miércoles pasado estuve en el Citibanamex de Chedraui Ajusco para revisar mi saldo en la cuenta donde recibo mi pensión bimestral de 65+. Con mucha dificultad lo hice, ya que las máquinas me sacaban o mandaban mensajes absurdos para negarme el acceso.

Por fin vi el saldo: 2 mil 500 pesos. Ya estaba mi pago hecho. Lo quise retirar y me lo negaron, por lo que ingresé a las oficinas de la sucursal y me dijeron que me cambiarían la tarjeta, aún vigente, pero que tardaría un día para poder usarla, que podría antes retirar ahí mismo si quería. Cuál fue mi sorpresa cuando me informaron que no tenía saldo alguno. Lo acababa de ver, me pidieron que volviera al cajero y lo imprimiera. Así lo hice, pero ya no había dinero. Me dijeron que el banco no se hacía responsable, que debí imprimir el saldo cuando lo vi.

Tengo la tarjeta Transfer 4766 8703 2341 8196 y la cuenta 56001127595. Pido atentamente a Citibanamex reponer mi pensión.

Elena Arenas

Invitaciones

Baile para festejar aniversario de la revolución cubana

Invitamos al gran baile para celebrar el aniversario del inicio de la revolución cubana, que se realizará en el Salón Los Ángeles (Lerdo 206, colonia Guerrero) este viernes a partir de las 20 horas. Contaremos con el sabor y ritmo de grandes músicos cubanos y podrán probar ¡los mejores mojitos del mundo!, cerveza y platillos cubanos. ¡Será una noche inolvidable! ¡No falten!

Informes 55-1652-7634,55-1321-7219 y 56-3203-3728.

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Irene Gatica, Ana Rodrigo, Líbano Breton, Aline Pérez, Esteban Rivero y Tamara Barra

Bazar de libros en el Museo Panteón San Fernando

Se invita al público en general a asistir todos los sábados de 11 a 17 horas, al Bazar de Libros, ubicado a un costado del Museo Panteón de San Fernando (calle Héroes s/n, Metro Hidalgo).

Ahí pondrán encontrarse con más de 70 libreros ofreciendo ejemplares de una enorme cantidad de títulos de todo tipo a precios populares y, además, podrán disfrutar de diferentes actividades literarias.

Carlos Jacobo del Castillo Cisneros