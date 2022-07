▲ El rey del rock fue un artista tan único como Picasso y tan popular como Chaplin, según Priscilla, su ex esposa. Foto Archivo

Lo que es real y lo que es ficticio en la tierra exagerada del tan imitado Elvis no siempre ha sido fácil de discernir. Elvis, que Luhrmann coescribió, no presenta una visión biográfica estándar de Presley, sino que cuenta su historia a través de su tristemente célebre mánager, el coronel Tom Parker (Tom Hanks), antiguo charlatán de feria que llevó a, cantante al estrellato, pero que lo explotó y manipuló hasta la muerte del astro en 1977.

Butler había pasado cinco meses preparándose para ese momento, trabajando en el papel con Luhrmann, en los que hicieron pruebas de peinado y maquillaje, y ensayaron las canciones. Contra todo pronóstico, se había convertido en el improbable favorito para el papel por encima de artistas más establecidos como Harry Styles, Miles Teller y Ansel Elgort. Pero aún no era oficial.

No estoy aquí para decirle al mundo que Elvis es una gran persona. Diré lo que él es para mí , agregó Luhrmann. “Todo el mundo tiene su Elvis.

Por lo general, mi trabajo consiste en tomar cosas que se consideran aburridas, pasadas de moda o irrelevantes, quitarles el óxido y recodificarlas , agregó el creador de la versión moderna Romeo + Julieta, de Shakespeare. No para cambiarlos, sólo para volver a traducirlos con el fin de que su valor vuelva a estar presente .

El valor de Presley para el público actual, aunque aún supera a la mayoría de sus contemporáneos, se ha desvanecido un poco. Para muchos, se erige como un tótem de la apropiación de la música negra. Algunas producciones relativamente recientes, como el musical de Broadway de 2005 All Shook Up o el espectáculo Viva Elvis, del Circo del Sol, en Las Vegas, no lograron atraer a una audiencia importante.

Todo esto significa que Butler tenía un gran peso sobre sus hombros. Para él, era esencial encontrar maneras de convertir a Presley en humano, no sobrehumano. Una conexión que resonó con él fue enterarse de que la madre de Presley murió cuando el cantante tenía 23 años, la misma edad que Butler tenía cuando perdió a su madre. Y al igual que Presley, un actor inicialmente tímido, Butler creció con timidez.

“Entonces podía decir: ‘Cuando tengo miedo y siento que toda la presión está sobre mí y temo caer de bruces, él sintió esas cosas’”, dijo Butler. “‘Está bien sentir miedo. Es cómo lo canalizas’”.

Elvis es más conmovedora en su segunda mitad, ya con Presley en Las Vegas alcanzando constantes logros artísticos durante su carrera en el hotel International de 1969 a 1976. Pero Presley estaba cada vez más atrapado por Parker, quien se negó a hacer una gira internacional del artista, y el consumo de drogas.

Personajes míticos

Priscilla Presley, quien ha apoyado con entusiasmo la película, es interpretada por Olivia DeJonge.

Muchos de los personajes de esta película son míticos , aclaró DeJonge. Con Priscilla, quería asegurarme de que se sintiera conectada a tierra y más como la respiración de Elvis para que cada vez que él estuviera con ella, se relajara .

Antes de que Elvis comenzara a filmarse en Memphis, Hanks cenó con Priscilla, quien describió a su ex esposo como un artista tan único como Picasso y tan popular como Charlie Chaplin que sólo se sentía él mismo y en casa cuando cantaba .

Elvis se filmó en gran parte en Australia, pero tuvo que parar en un principio cuando Hanks, en un momento imborrable de los primeros días de la pandemia, dio positivo a covid-19. Si bien el papel de villano representa un cambio poco común para Hanks, la cinta también es típica del actor en el sentido de que lidia con la historia estadunidense y como un drama independiente, a diferencia de las películas de franquicias con las que el filme competirá en los cines esta temporada.

El concepto de franquicia ahora es una parte tan importante del complejo industrial del espectáculo que, para mí, simplemente no resulta muy divertido , añadió Hanks.

Las críticas para Elvis han sido en gran medida positivas y muy entusiastas para Butler, cuya voz se escucha en algunas canciones mientras la de Presley se usa en otras. El actor admite que dedicó dos años de su vida a la película, investigando a Presley y transformándose gradualmente en él.