De la mano del sonido, la música y lo plástico, el cortometraje experimental Tierra aspira a un despertar del cuerpo sensitivo, y que las personas se conecten con sus cuerpos viendo esta experiencia , indicó la directora. Me interesa hablar de ecofeminismo, la defensa del territorio, la pérdida del territorio y de la semilla, el cuidado del yo en el otro, que Latinoamérica no sólo es naturaleza, sino también memoria, la muxeidad dentro del mapa geográfico , detalló.

Fana Adjani también busca incentivar posturas como la del ecofeminismo. “Es una lucha que se inspira mucho en las ancestras; en el cuidado y en la analogía del cuerpo y del espacio, es decir, la tierra y las plantas están constantemente en comunicación con nuestro entorno, y muchas veces hasta sostienen nuestras emociones sin darnos cuenta”, indicó.

A partir de dicha postura, propone una nueva forma de pensar que vaya más allá del sistema hegemónico. “Sanarnos sin importar géneros ni cómo me identifico con el otro. Y cómo me cuido a mí misme, y a la naturaleza, es un reflejo del cuerpo, y genera un sistema mucho más empático y más afectivo hacia la responsabilidad ética; no sólo con el espacio que nos hace existir, que es la Tierra, sino con otros seres vivos y los seres humanos”, detalló.

Tener un acercamiento a una identidad como la muxe, expresada en ambos trabajos a través de la figura de Avedaño, significó para la directora entender que la pluralidad de voces y de existencias, como es la muxeidad tan ancestral, es una otredad de la feminidad que es muy interesante y muy importante recalcar: el cuidado, la identidad, el conectar desde el despojo de ego para poder generar una coexistencia social empática , explicó Adjani.

El cortometraje experimental Tierra ya ha participado en el Festival de Cine Queer Fairy Tales, en Canadá, uno de los encuentros de cine LGBT más importantes del mundo. En México formará parte de diversos encuentros que están por realizarse.