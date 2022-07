Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 15 de julio de 2022, p. a10

La goleadora Charlyn Corral se mostró con la convicción de haber podido aportar lo suficiente para evitar el fracaso que vivió la selección femenil en el Premundial, mientras el ex directivo Emilio Maurer consideró necesaria la salida de Yon de Luisa como presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para una verdadera restructura en el balompié nacional.

Sabía que podía ayudar, no sé si jugando o no, sé mi capacidad, sé que estoy en un buen momento para aportar algo, pero no se me dio una oportunidad, y muchos se dieron cuenta. No sólo se trata de goles, también de liderazgo , dijo Corral para el portal ESPN.

Trece goles en el último torneo con Pachuca y un Pichichi durante su estancia en España con el Levante, Corral se mostraba como referente del Tricolor femenil, hasta que lanzó una dura crítica contra el estratega Leonardo Cuéllar por los malos resultados en el Mundial de Canadá 2015. Así, aunado a una lesión, la delantera fue perdiendo espacio en la selección.

Cuando me rompí el cruzado, nadie de la selección femenil me deseó una pronta recuperación. Y en convocatorias previas a mi lesión, tampoco me llamaban. Nunca me he achicado con nadie, desde 2019 estoy borrada. Soy una persona franca, pero te tachan de conflictiva , agregó.

En una autocrítica, la defensa Kenti Robles ofreció disculpas por quedar fuera de un Mundial femenil por segunda ocasión, así como de los Juegos Olímpicos, tras los malos resultados en el Premundial de Monterrey.

No estuvimos a la altura de nuestro país. Aunque me duela y lo haga durante mucho tiempo, voy a seguir trabajando aún más fuerte , publicó en redes sociales.

Andrea Sánchez, mediocampista de Cruz Azul, consideró que el de-sempeño de la selección en el Premundial afecta directamente a la Liga Mx, pues se pierde credibilidad aun cuando no se consideraron a varias jugadoras que han destacado en el torneo local.

“Se pierde credibilidad. Dejaron fuera a muchas jugadoras que marcan diferencia en el torneo, cuando la liga se hizo para ser vitrina de la selección. Esto enciende focos rojos, ahora debemos esperar varios años para un Mundial.