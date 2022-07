Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 15 de julio de 2022, p. 3

Madrid. El director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, reconoció que desde que asumió el cargo para relanzar el proyecto con un cariz popular y de fomento masivo de la lectura está a bofetadas con la derecha y sus testaferros , entre otros motivos porque molesta mucho el éxito del FCE como proyecto popular .

El escritor e historiador explicó el método con el que han logrado crear más de 10 mil clubes de lectura de voluntarios en todo el país y construir una red de librerías móviles, en motocicleta o autobús, que permite llevar la cultura a todos los rincones del país.

Taibo II participó en la sede central del Instituto Cervantes de Madrid en una conversación con su director y amigo, el poeta granadino Luis García Montero. A ambos les une una larga amistad, pero también una misma forma de entender la cultura, la literatura, la poesía y el compromiso político. La plática consistió en profundizar en la historia vital de Taibo II, desde que aquel día de 1959 se embarcó junto con su familia en el crucero Guadalupe, con el que llegó por primera vez a Veracruz. Sus primeros años en México, cuando era un estudiante perseguido por su acento, al que apodaban con crueldad joselito o marisol y al que le querían quemar los pies cada 15 de septiembre en venganza por lo que habían hecho sus antepasados.

En sus primeros años en México convivió de forma natural, en su casa, con lo más selecto del exilio español, como León Felipe, Pedro Garfías –quien vendía poemas en bares y restaurantes para comer– o Luis Buñuel, entre otros. Pero en realidad quien lo llevó a convertirse en activo militante de los movimientos libertarios del México de finales de la década de los años 60 fue el poeta mexicano Efraín Huerta, sobre todo por la antología de la resistencia que él mismo realizó y en la que seleccionó a los más grandes poetas españoles de ideas libertarias, como Blas de Otero, quien fue el que más lo marcó.

Por la vía de la poesía me incorporé al movimiento estudiantil de 1968, aunque cuanto más veo a la izquierda desarbolada, a una parte de la izquierda excesivamente pragmática,vinculada a razones oscuras de manejos de poder, más me acerco a la historia de las personas que vivían por principios, a los puros. Milito en la izquierda desde que tenía 15 años hasta el día de hoy. Nunca he dejado de militar en la izquierda; a veces a disgusto, a contrapelo, con ganas de quemar mi carnet porque no me gusta cómo se comportan los aparatos políticos tradicionales, pero milito desde entonces , explicó.

Taibo II también explicó que “mi aspiración máxima como escritor es llegar a un adolescente, darle un libro, que se apasione, que se encandile, y que de repente diga: ‘Yo no quiero ser como Dora, la exploradora, sino como Buenaventura Durruti’. Es una batalla política contra la moda, contra la influencia de lo banal, contra los vulgares, contra la chatarra mercantil que vuelve héroe a un futbolista”.