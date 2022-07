Las impugnaciones de diputados locales y partidos de oposición a las reformas al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) fueron admitidas a trámite por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, el ministro Mario Pardo Rebolledo negó la suspensión que solicitaron, por lo que las normas en cuestión seguirán vigentes hasta que el máximo tribunal decida si son o no constitucionales.

En el acuerdo de admisión de estas acciones, el ministro Pardo explicó por qué no es procedente concederles la suspensión que pidieron: no ha lugar a acordar de conformidad la solicitud, en virtud de que la suspensión de las normas generales, sus efectos y/o consecuencias o el contenido de las disposiciones legales reclamadas en la presente acción de inconstitucionalidad no están reguladas en la citada ley reglamentaria, dado que se trata de un medio de control abstracto que se promueve con el interés genérico de preservar la supremacía constitucional .