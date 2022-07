M

ujeres, hombres, niños. Es un grupo numeroso que espera en el terraplén de una vía férrea. Un adolescente le dice a su compañero, apodado Chino, que deje de limpiarse los dientes y le arrebata el cepillo. De pronto, un hombre da la voz: vámonos, muévanse . Esa y otras voces apremian a los del grupo para que suban y se acomoden en el interior de una caja de tráiler. Somos muchos, no vamos a caber , dice Chino. Es un puro problema pendejo; este no es pinche Greyhound, wey , responde su tóxico compañero. Otro de los viajeros hace igual señalamiento: es que somos un chingo, no vamos a caber . Un hombre corpulento, de la pandilla de polleros que participan en la operación arremete contra el quejoso: tú ya pagaste para viajar, ¿no? ¿Entonces? Vámonos, vámonos .

Todos, en tropel, se acomodan en el remolque. Van a pasar un retén, así que calladitos. En un rato llegan a Houston , les dice otro de los polleros, en la actitud de un tío que da recomendaciones a sus sobrinos a punto de emprender un viaje.

Una pareja lleva a un niño pequeño, que pronto da señales de malestar por agotamiento. El calor, el sudor y el poco oxígeno de que disponen los viajeros en aquel encierro crean una atmósfera agobiante. La angustia y la penumbra son el subrayado del hacinamiento y la falta de oxígeno.

En una de las paredes del tráiler hay una pequeña claraboya. Los migrantes se turnan para acercarse a ella para tomar alguna bocanada del aire que les falta en aquella arca asfixiante.

Los migrantes tratan de animarse entre sí; algunos son rendidos por la atmósfera viciada y el calor. Llegan hasta el retén. El celador le pregunta en inglés al chofer qué trae en el tráiler. Voy de vacío y con algo de leche , le contesta. Entre tanto, Chino, que observa el drama en el interior del tráiler, se decide a dar la alarma a través de la claraboya, pero sus compañeros de viaje se lo impiden. Puede dar al traste con el destino de todos, que ya sienten cerca. El niño se halla exánime. Pronto se corre la voz: El niño está muerto . Los migrantes se desesperan y empiezan a golpear las paredes del tráiler. Alguien saca un trapo rojo por la claraboya en señal de auxilio. El chofer detiene su vehículo bajo un puente. Baja exasperado, saca su celular y se comunica con alguien para decirle a gritos que no entiende nada de lo que está pasando. Los migrantes están destruyendo su tráiler y él no habla español. Abre la puerta y, como piezas de un rastro, caen de la caja varios cuerpos. Chino ve cómo se vuelve a cerrar.

El tráiler fue encontrado tiempo después por la Patrulla Fronteriza en el lugar donde lo había abandonado el chofer. En su interior yacían varias decenas de cadáveres.