Se le responsabiliza de comprometer por 25 años las participaciones federales en el pago de una indemnización de 123 millones de pesos mensuales a la empresa Next Energy como multa por no asegurar la construcción de un parque fotovoltaico en Mexicali.

No es cacería de brujas, sólo blindamos los recursos que le corresponden a Baja California porque además comprometía hasta 2050 las participaciones federales que le corresponden a la entidad , explicó la gobernadora Ávila Olmeda.

En tanto, Sánchez Cordero le respondió a Bonilla que no procede jurídicamente que el Senado presente esa controversia porque la sentencia de la Sala Regional de Guadalajara no invade competencias del Legislativo.

Además, agregó la presidenta del Senado, las sentencias de las salas regionales sólo pueden ser impugnadas ante la Sala Superior del TEPJF, lo que sólo le compete a Bonilla, quien ya lo hizo y sólo queda esperar la resolución de ese tribunal.

Bonilla no estuvo de acuerdo con la negativa, pero Sánchez Cordero se mantuvo en su postura y le pidió al ex gobernador que sea prudente y no se presentara a la sesión de la Permanente, a la que no ha sido convocado, porque su caso está bajo la consideración del TEPJF.