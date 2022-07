David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 14 de julio de 2022, p. 23

Nueva York. John Bolton sólo quería aclarar que su viejo jefe Donald Trump no tenía la capacidad para llevar a cabo un golpe de Estado como el que, algunos acusan, intentó en su propio país el 6 de enero de 2021 pero acabó ofreciendo una confesión pública tal vez inédita de un ex alto funcionario estadunidense sobre su trabajo oficial como ingeniero de golpes de Estado en otros países.

A Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump, y embajador de Estados Unidos ante la Organizaciones de Naciones Unidas en el gobierno de George W. Bush, Jake Tapper, de CNN, le preguntó el martes sobre si consideraba que el ex presidente había intentado un golpe de Estado para mantenerse en la Casa Blanca, a lo cual respondió que Trump no tenía la aptitud mental ni la capacidad de trabajo para lograrlo.

Ahí fue cuando Bolton se autoproclamó experto en golpes de Estado: “Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado –no aquí, pero, ya sabes, otros lugares– requiere de mucho trabajo”.

Bolton sólo duró unos 17 meses como jefe de asuntos exteriores de seguridad de Trump y desde entonces ha criticado a su ex jefe por su falta de intelecto e ignorancia y por su manera poco ponderada y peligrosa de hacer las cosas.

Pero esta entrevista del martes fue la primera vez en que Bolton –o cualquier alto funcionario en la memoria reciente– habló públicamente de su talento y experiencia como ingeniero de golpes de Estado en otros lugares , lo cual provocó una serie de reacciones dentro y fuera del país en las últimas 24 horas después de hacerse viral (https://www.cnn.com/videos/politics/2022/07/12/jake-tapper-john-bolton-debate-january-6-coup-attempt-sot-lead-vpx.cnn).

La pregunta inmediata para todos fue obviamente dónde y cuándo ayudó a impulsar golpes de Estado. Cuando el entrevistador le preguntó, Bolton respondió: no voy a entrar en detalles .

Pero pareció indicar que uno de los lugares donde ayudó a impulsar un golpe fue Venezuela en 2019, aunque agregó: no teníamos mucho que ver con eso, pero vi lo que se requería para que la oposición intentara revertir un presidente ilegalmente electo y fracasaron. La noción de que Donald Trump es ni medianamente tan competente como la oposición venezolana es risible .

Por cierto, eso contradice lo que afirmó en abril de 2019, como asesor de seguridad nacional, cuando declaró que lo que estaba ocurriendo en Venezuela claramente no es un golpe , argumentando que Washington y otros países ya reconocían a Juan Guaidó como presidente interino.

¿Dónde más? La lista incompleta es larga: hay versiones de que en 2004, cuando era funcionario en el Departamento de Estado, Bolton estaba a favor del golpe para destituir a Jean-Bertrand Aristide en Haití; fue ferviente en su apoyo a la guerra contra Irak para llevar a cabo un cambio de régimen en ese país; ha expresado ese mismo deseo para Corea del Norte y, pues –al revisar sus declaraciones públicas a lo largo de los años– casi todo país que se atreve a desafiar a Washington es candidato para un cambio de régimen, incluyendo la vía del golpe de Estado.