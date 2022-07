Pero las circunstancias en que se desarrolla esta operación no podían ser más favorables para los planes de Washington y la contrarrevolución. En primer lugar, la sociedad cubana venía de más de un año de confinamiento por la pandemia y experimentaba un pico de contagios y muertes por la variante delta del coronavirus, con toda la crispación y desesperanza que ello crea. Todavía Cuba no iniciaba masivamente la producción de sus vacunas. Ello, unido a un redoblamiento del bloqueo por Trump, con 243 medidas adicionales de guerra económica, que junto a la caída del turismo dejaron a Cuba sin apenas recursos financieros y una grave escasez de alimentos y medicinas. EU aprovechó esta situación de una manera perversa, pues en plena pandemia aplicó 60 medidas más de asfixia económica y persiguió con saña la compra por La Habana de medicamentos e insumos farmacéuticos. Biden continuó y mantiene casi todas las medidas de Trump. El confinamiento separó a los cuadros políticos del contacto con la población, algo inusitado. Todo lo anteriormente mencionado generó un marco muy adecuado para la actuación de la quinta columna interna pagada por EU, a la que se sumaron personas legítimamente disgustadas por la escasez o por deficiencias burocráticas realmente existentes, por jóvenes que no se sienten tomados en cuenta, o por delincuentes que sacaron provecho de la coyuntura. Debe decirse que los disturbios del 11 de julio fueron enfrentados con una actuación muy prudente de las fuerzas policiales, totalmente desarmadas para –como puede verse en numerosos videos no publicados por los medios hegemónicos– hacer frente, en ocasiones, a grupos vandálicos en actitudes muy violentas. Pero la presencia del presidente Diaz-Canel en uno de los focos de protesta, su diálogo con los congregados, el inmediato informe al pueblo y su movilización en la calle, derrotaron la intentona. Las declaraciones de Biden y otros voceros –los bloqueadores–, que presentaban al gobierno cubano cruzado de brazos ante la pandemia y otras mentiras, quedarán grabadas en el memorial universal de la infamia.

Twitter: @aguerraguerra