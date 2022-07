De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 14 de julio de 2022, p. a12

El pitcher estadunidense Mitch Lively, quien llegó a los Diablos Rojos del México a la mitad de campaña para reforzar el staff de abridores, aseguró que su adaptación con el conjunto escarlata ha sido muy buena, pues ha podido recuperar su fortaleza.

“El split (lanzamiento recto con dedos abiertos que tiene un efecto hacia abajo al final)es mi mejor pitcheo, pero no me había funcionado en la temporada. Cuando llegué aquí me empezó a salir y fue muy agradable que eso sucediera, porque lo he podido combinar con mi recta”, explicó el derecho, quien este jueves, frente a los Toros de Tijuana, tendrá su tercera apertura con el equipo, donde buscará mejorar la marca de 2-0.

Lively inició la temporada 2022 con los Bravos de León, pero después de ocho encuentros llegó a los Diablos, con quienes debutó el pasado 29 de junio frente a los Tecolotes de los Dos Laredos, llevándose el triunfo después de admitir una anotación en cinco entradas. Luego tuvo una apertura de cuatrocarreras en Monclova, también en cinco innings, y ayudó a los pingos a ganar ambos choques.