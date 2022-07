Por otra parte, los magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) reiteraron que se deben entregar más de 198 millones de pesos al IECM, pese a las dudas y preocupación que externaron los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre cómo afectará la ejecución de la sentencia al presupuesto de la urbe.

Luego de que el gobierno y el Congreso enviaron una decena de preguntas como parte de una aclaración de sentencia, los magistrados las consideraron parcialmente fundadas .

Por ejemplo, la Secretaría de Administración y Finanzas declaró que no hay claridad ni certeza sobre los recursos de otras dependencias, a lo que los magistrados contestaron que no necesariamente habrá una afectación porque no están pidiendo modificar en su totalidad el decreto de presupuesto 2022, sino sólo entregar los recursos al IECM.

Advirtieron que si el Congreso local no cumple con la sentencia, entonces dictarán medidas de apremio.