s un libro sobre presencia y desarrollo del protestantismo en Oaxaca, aunque las interrogantes y reflexiones planteadas son pertinentes en otras geografías. Kathleen M. McIntyre, en el volumen titulado Protestantism and State Formation in Postrevolutionary Oaxaca (University of New Mexico Press, 2019), estudia el desarrollo del cristianismo evangélico en las comunidades indígenas oaxaqueñas.

La inserción del protestantismo en Oaxaca ha conllevado, al igual que en otros lugares con población mayoritariamente indígena, distintas respuestas por parte de quienes se identifican con la creencia religiosa tradicional y dominante. En la introducción de la obra, su autora expone tanto criterios metodológicos como el camino que debió recorrer para apropiarse cognitivamente de la realidad sociorreligiosa a investigar. Desde los párrafos iniciales contrasta las visiones de quienes llegaban a territorio de Oaxaca para evangelizar a los que llamaban indios, y la percepción de un sector creciente que consideraba disruptores de la identidad a los misioneros y conversos por alterar la unidad de los pueblos.

Una pregunta, me parece, recorre la obra, ¿los llamados usos y costumbres son resultado de la dominación colonial española o, más bien, preservan líneas de continuidad con las comunidades existentes antes de la llegada de los conquistadores? La autora los define como un conjunto de normas colectivas sobre las que comunidades indígenas oaxaqueñas basan su autogobierno .

Aunque en otras regiones del país con poblaciones indígenas el cambio religioso es debatido, en Oaxaca y Chiapas adquiere mayor relevancia dado que son entidades en las que por decisiones en asambleas se han reportado más casos de hostilidad hacia los colectivos protestantes.

El objetivo de la obra que comentamos es dilucidar las interacciones entre indígenas protestantes, misioneros extranjeros, la Iglesia católica y sus autoridades y las instituciones resultantes de la Revolución Mexicana. En cierto sentido, Oaxaca adquiere relevancia para estudiar lo anterior porque, con algunas variantes en distintos periodos, es la entidad de la República Mexicana que todavía con cifras de 2015 reportaba el mayor porcentaje de población que se consideraba indígena: 65.7. Le sigue Yucatán, con 65.4; tercer lugar, Campeche, 44.5; cuarto, Quintana Roo, 44.4; quinto, Hidalgo, 36.2, y sexto, Chiapas, 36.1 por ciento (https://es.statista.com/estadisticas/578979/porcentaje-de-poblacion-indigena-en-mexico-por-entidad-federativa/). Es interesante que Yucatán, Campeche y Quintana Roo (segundo, tercer y cuarto lugares, respectivamente, con mayor porcentaje de población indígena) hayan tenido históricamente, si se les compara con Oaxaca y Chiapas, menos casos de persecuciones contra los conversos al protestantismo.