Miércoles 13 de julio de 2022, p. 13

La Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam) lamentó que las asociaciones sindicales, entre ellas de Pilotos Aviadores (ASPA) y de Sobrecargos de Aviación (ASSA) de México, no aceptaran la propuesta de crear una cooperativa para que Mexicana de Aviación volviera a operar. Es indignante que no estuvimos a la altura de este gobierno; nos ofreció el apoyo, fue rechazado y no llegamos a un acuerdo , afirmó.

La ASPA rechazó las acusaciones y señaló que hubo una cerrazón de la Ajteam para integrarla. A finales del año pasado esta asociación solicitó concluir las negociaciones porque por ahí no iban sus intereses y pidieron que todo se fuera a juicios laborales, que es donde estamos ahorita , aseveró Rafael Suárez, presidente de la delegación de pilotos de esa organización sindical.

Por separado, la ASSA recordó que se cumplieron 101 años de la creación Mexicana de Aviación y agregó que el día de hoy continuamos en el diálogo y la concertación por nuestra justa liquidación .