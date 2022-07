Me vale madre lo que digan, si Dios me da vida, seguiré hasta 2024 , dice el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en un nuevo audio difundido por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y en el que llama pendejos a quienes están pidiendo que deje el cargo por falta de resultados.

–Yo fui electo cuatro años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan, entonces al final del camino me toca la que viene, o sea, me toca construir la que viene. Viene la sucesión, que es Tamaulipas…

Según Sansores, esta grabación demostraría que a Moreno Cárdenas no le importa ni lo que diga el líder de la coalición opositora, Claudio X. González, ni lo que demanda la militancia, ya que se jacta de que él impondrá a los candidatos y que no atenderá el llamado de quienes piden que deje la dirigencia del tricolor.