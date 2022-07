Ahora los partidos derechistas –que en octubre de 2020 llamaron a votar por el rechazo y de nuevo están por el no al plebiscito del 4 de septiembre– dicen que el texto herencia del dictador no va más e impulsarán uno distinto, basado en el que salió de la CC, pero al cual demonizan como refundacionista, partisano, divisionista y proindigenista, entre muchos epítetos.

En 1989, en los estertores de la dictadura, un sector de la derecha se comprometió a terminar con los senadores designados, una figura que la Constitución pinochetista instauró para bloquear reformas; pero los designados continuaron por 16 años hasta 2006 y la derecha mantuvo así una mayoría artificial en la cámara alta. Más recientemente, en 2018, congelaron en el legislativo la propuesta de Carta Magna que envió la ex presidenta Michelle Bachelet, iniciativa que tal vez, de avanzar, hubiera evitado el estallido social de 2019.

De partida, en 1988 apoyaron que la dictadura de Augusto Pinochet continuara por ocho años más e hicieron campaña por ello en el plebiscito del sí y el no . Basta un breve repaso para constatar que los conservadores incumplieron siempre lo que prometieron impulsar, e incluso impidieron, o dilataron hasta el máximo, que se legislara para terminar con aquello decimonónico vigente en Chile, por ejemplo, la discriminación de los hijos.

Chile necesita un nuevo pacto constitucional, políticamente transversal, con vocación mayoritaria y de alcance nacional , dijeron en una declaración, jurando su compromiso con la continuidad del proceso constituyente .

Nada dicen de cómo sería eso, no dan detalles al respecto y le endosan al presidente Gabriel Boric proponer una fórmula que prolongue el escenario constitucional, pero a la vez le exigen no intervenir en la campaña a favor del apruebo .

Así reaccionaron al anuncio presidencial ayer de entregar un bono invernal equivalente a 120 dólares a 7.5 millones de personas a pagar en agosto, tildándolo de bono apruebo , pese a que las temperaturas bajo cero entumecen los hogares modestos en buena parte del país.

Se mueve por intereses, no por ideales

Felipe Delpín, presidente de la Democracia Cristiana (DC) –partido del centro político que llama a votar por el apruebo –, dijo que “nosotros como DC no les creemos, la derecha siempre se comprometió con cambios (…) y nunca cumplió. La historia demuestra cuál ha sido la actitud y el comportamiento de la derecha, se mueve por intereses, no por ideales”.

A todo esto, la inaudita indefinición del ex presidente concertacionista Ricardo Lagos (2000/06), quien la semana pasada evitó pronunciarse acerca de si apoyará o no el apruebo , e incluso insinuó que podría votar en blanco , está siendo capitalizada por la derecha.

Jorge Arrate, un histórico dirigente socialista, publicó una carta recriminándolo ásperamente. “Mientras más hablas de lo que te ha llevado a adoptar tu postura, más te hundes en un marasmo de argumentos aberrantes. Algunos lo han dicho: tus expresiones dañan la opción transformadora y favorecen a la derecha. Pero quisiera ir más allá: si gana el ‘apruebo’, tu rol será aun menor de lo que ya es. “Sólo el ‘rechazo’ te daría la oportunidad de negociar con la derecha, una vez más, nuevos retoques a la Constitución pinochetista. Como rúbrica de una trayectoria política es indecorosa. ¡Qué pena, Ricardo!”, le dijo.