Ap, Afp y The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de julio de 2022, p. 22

Río de Janeiro. La deforestación en la Amazonia brasileña durante la primera mitad de 2022 batió todos los récords, una medida de la creciente destrucción que sucede bajo la presidencia de Jair Bolsonaro.

Imágenes satelitales tomadas entre enero y junio muestran 4 mil kilómetros cuadrados (cuatro veces el tamaño de la ciudad de Nueva York) de bosque destruido, más que en cualquier periodo de seis meses en los siete años de registros con la metodología actual.

Lo que hace que la estadística sea más notable es que la tala de bosques se lleva a cabo durante la temporada de lluvias. Históricamente, la deforestación es mayor en la segunda mitad del año, que es más seca, cuando es más fácil acceder a áreas remotas por las carreteras sin pavimentar de la región.

Brasil también sostendrá elecciones presidenciales en octubre, algo que por lo general reduce la aplicación de la ley en la Amazonia. Bolsonaro se postulará para un segundo mandato de cuatro años. Actualmente las encuestas lo ubican detrás del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El área destruida en la primera mitad de 2022 es 80 por ciento más grande que en el mismo periodo de 2018, el año anterior a la toma de posesión de Bolsonaro, de acuerdo con un análisis del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonía (IPAM), una organización brasileña sin fines de lucro.

Alrededor de la mitad de la tala ocurrió en tierras públicas, según el análisis del IPAM.

El patrón en Brasil es que los delincuentes se apoderan de tierras públicas esperando que las áreas sean legalizadas para la agricultura o la ganadería en el futuro.

Otras transacciones ilegales de bienes raíces y madera, así como la falta de la aplicación de la ley, contribuyen al incremento de las tasas de deforestación, afirmó Ane Alencar, directora científica de IPAM.