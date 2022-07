Afp, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de julio de 2022, p. 19

San Francisco. Twitter demandó este martes a Elon Musk, la persona más acaudalada del mundo, por incumplir el contrato de compra de la compañía por 44 mil millones de dólares y calificó la estrategia del magnate de modelo de hipocresía , según documentos judiciales.

Twitter dijo que Musk, después de firmar un acuerdo de fusión vinculante, ahora se niega a cumplir con sus obligaciones con Twitter y sus accionistas porque el acuerdo que firmó ya no sirve a sus intereses personales .

La demanda presentada en el estado de Delaware pide al tribunal ordenar a Musk que complete su acuerdo de compra de Twitter, al precio pactado de 54.20 dólares por acción, al argumentar que ninguna indemnización puede reparar el daño causado a la compañía, según una presentación judicial.

“Habiendo montado un espectáculo público para poner a Twitter en juego, y habiendo propuesto y luego firmado un acuerdo de fusión favorable al vendedor, Musk aparentemente cree que él –a diferencia de cualquier otra parte sujeta a la ley de contratos de Delaware– es libre de cambiar de opinión, destrozar la empresa, interrumpir sus operaciones, destruir el valor de los accionistas y marcharse”, se argumentó en la denuncia.

La demanda de Twitter se esperaba después de que Musk dijera a fines de la semana pasada que ya no planeaba comprar la red social y acusó a Twitter de no respetar el acuerdo, al no responder a las solicitudes de información sobre cuentas falsas o de spam en la plataforma.