Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de julio de 2022, p. 16

Madrid. En mitad de una de las peores crisis de las últimas décadas, con la inflación por encima de 10 por ciento, con los índices de la pobreza en cotas históricas y con miles de empresas pequeñas y medianas al borde de la quiebra, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció una serie de medidas económicas y fiscales para aumentar la recaudación del Estado y así poder distribuir ese dinero en políticas sociales.

Entre las iniciativas anunciadas destaca un nuevo impuesto a las multinacionales energéticas, que se aplicará sobre los beneficios extraordinarios que están obteniendo en medio de esta crisis internacional provocada en gran parte por la guerra en Ucrania y por la especulación en el mercado mayorista de los grandes operadores de la energía.

El gobierno español, integrado por la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), no ha logrado detener el aumento sin control de la inflación, impulsada por la espiral de precios de la electricidad y de la energía. Las medidas adoptadas hasta ahora no han tenido el resultado esperado, sobre todo tras el reconocimiento de la Unión Europea (UE) de lo que llamaron la excepcionalidad ibérica , que permitió poner un tope al precio del gas y así intentar evitar que siguiera en su escalada alcista.

Sin embargo, ayer el precio de la electricidad cotizó por encima de los 300 euros el megavatio hora (MWh), seis veces más que hace sólo año y medio.