Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de julio de 2022, p. a10

La selección mexicana femenil atraviesa por tiempos oscuros. En tres partidos del Campeonato W de Concacaf, el equipo comandado por Mónica Vergara perdió la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Mundial de la categoría. Estamos jugando a tener una liga profesional, cuando en nuestra zona seguimos en pañales , señala la ex futbolista Iris Mora a La Jornada, convencida de que la entrenadora no es la única culpable de los resultados.

No puede ser que sólo Tigres, Monterrey, América y Chivas inviertan en sus proyectos. Con la exposición que se tiene en medios, lo que se puede explotar en cuestiones de mercadotecnia, la Liga Mx Femenil ya es un producto rentable , profundiza en su análisis; no sé por qué les sigue dando tanto miedo la inversión a los directivos. El entrenador que llegue va a enfrentar lo mismo que Mónica, porque en otros países nos llevan ventaja .

Mundialista en 1999, la quintanarroense fue testigo de la victo-ria de Estados Unidos (0-1) en el estadio Universitario, donde cientos de aficionados regiomontanos despidieron a las tricolores con silbidos y se escuchó con fuerza el ¡Fuera Mónica! Mora es partidaria de dejar el pasado en su lugar, como algo vivido y de lo que deben aprender, pero cuestiona que el grueso de los clubes en la Liga sigan sin ser profesionales.