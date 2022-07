▲ El magno acervo de Ernesto El Chango García Cabral (1890-1968), considerado un pilar de la caricatura en México, no ha podido exhibirse al público porque no se han cumplido las condiciones para su donación. En la imagen, caricatura del escritor modernista español Ramón del Valle Inclán (1866-1936). Foto tomada de Revista de Revistas 1925

Antes de su llegada a Los Pinos, la muestra fue presentada en el Museo Casa Diego Rivera, en Guanajuato, entre mayo y septiembre del año pasado en una versión reducida, con el título Buenos, malos y feos en la era de Diego Rivera, con base en la idea de resaltar esa diversidad de personajes y sus posiciones ideológicas y políticas.

Así, en este desfile histórico aparecen tanto Mussolini, Hitler, Franco y Stalin como Churchill, Venustiano Carranza, Lázaro Cárdenas, Augusto César Sandino y Mahatma Gandhi, además de otro tipo de figuras, por ejemplo, el físico Albert Einstein, el aviador Charles Lindbergh, el compositor Julián Carrillo, el cineasta Gabriel Figueroa y los pintores Dr Atl, Roberto Montenegro y David Alfaro Siqueiros.

De acuerdo con Ernesto García Cabral Sans, el archivo de su padre es tan amplio que da para desarrollar una infinidad de temas históricos: Es un acervo con más de 30 mil trabajos publicados en diarios y revistas desperdigados en México, Francia, algo en España, Estados Unidos y Argentina .

Con ese material podría llenarse el Palacio Bellas Artes y los museos Tamayo y de Arte Moderno para ver la inmensa variedad de estilos y de aspectos que Cabral tocó no sólo en lo político. De alguna manera, el humor es lo que a él le ganaba, más que la corrección de los errores y las fallas de los seres humanos, el egoísmo, la inquina asquerosa que nos está llevando al caos y al calentamiento global. Todo esto que hacemos es con mucha enjundia y mucho gusto para poner a Cabral al alcance del pueblo de México .

Al respecto, Gloria Maldonado recalca que la obra de ese artista es inagotable, aspecto del que ahora se busca dar cuenta en Un Chango en Chapultepec, que se mantendrá hasta septiembre en el CCLP.