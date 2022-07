Muchos lectores comentaron. Enrique Covarrubias, ingeniero de Mexicali, recordó que en la preparatoria leyó y releyó fascinado la Visión de los vencidos, y en verdad, apenas me doy cuenta de que cumple otra función: va a las emociones y deja la sensación de que pasó como tenía que pasar y nos hace aceptar que somos vencidos, que somos lo que somos. Y dejamos de cuestionar. Héctor Flores Cardona, abogado regiomontano, escribió: La lectura de León-Portilla me dio un sentido fatalista como descendiente de aquellos supuestos vencidos .

Lo que no entraba en el esquema se metía a martillazos: el nivel de civilización o libertad de las sociedades no europeas se medía de acuerdo con los parámetros de la ruta histórica de Europa occidental hacia el capitalismo industrial. Una nación o cultura era más o menos civilizada o libre conforme se asemejara más o menos a los parámetros europeos. Las artes eran más o menos civilizadas conforme más se acercaran a los cánones europeos; la filosofía de los pueblos antiguos era filosofía sólo si se asemejaba a la griega. Por eso el México antiguo apenas se acercaba. Pondría aquí a José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Octavio Paz o Ángel María Garibay para mostrarlo.

C

Como El laberinto de la soledad, la Visión de los vencidos se vendió por millones y era (sigue siendo) lectura obligada en educación media. Entrambos fueron piedras fundamentales de la idea del mexicano hijo de la chingada , vencido, de una sola manera de ser (https://bit.ly/3yWm4mQ). La idea que hace museos del pasado indígena (dejando claro su primitivismo respecto a Europa) mientras discrimina, oprime o busca integrar al indígena vivo.

El esencialismo eurocentrista y el fatalismo de León-Portilla no sólo fue funcional al poder en México: lo asumieron Reagan, Thatcher, Wojtyla y Juan Carlos de Borbón. Luego, en la España de la monarquía heredera del franquismo se apuntaló, dándole un tufo académico, una historia según la cual la gran e incomparable hazaña del descubrimiento y la conquista de América liberó a los indígenas del salvajismo y el terror (particularmente en México y Perú), y les permitió dar un salto de 5 mil años, de la edad de piedra a la modernidad, incorporando con humanismo a los indígenas mediante leyes sabias y justas, fomentando la fusión y el mestizaje (y para saber qué piensa el rey Felipe, basta ver el respaldo mediático de la corona y el establishment a historiadores como Marcelo Gullo o María Elvira Roca Barea). Claro que León-Portilla no habría suscrito esas ideas (al menos, no de esa manera), pero su esencialismo y su fatalismo las apuntalaban y les eran funcionales.

En estos meses se dio un debate entre los defensores de la reconciliación histórica que intentó promover AMLO (reiteramos la explicación del historiador Bernardo Ibarrola: https://bit.ly/3aypsem) y quienes proclaman liberadora la conquista , de la que nace el ser de México . Y justo en medio de ese debate en el que la corona y el establishment españoles han tomado abiertamente partido, se entregaron sendos premios de nombres sonoramente feudales y/o aristocráticos a los doctores Enrique Krauze y Eduardo Matos Moctezuma, ambos miembros de El Colegio Nacional y la Academia Mexicana de la Historia (uno de ellos ya era gran cruz de dos órdenes monárquicas españolas), ambos cercanísimos al poder (desde López Portillo uno, desde Salinas el otro y hasta Peña Nieto) y operadores de grandes proyectos con ingentes recursos. La función político-ideológica de Krauze nos queda muy clara. La de León-Portilla y sus discípulos todavía no.