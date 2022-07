Arturo Cano /IV

La Jornada

Martes 12 de julio de 2022

La propuesta mexicana de que Estados Unidos otorgue 300 mil nuevas visas temporales de trabajo no tiene viabilidad política en Estados Unidos ni apunta hacia una solución de fondo de la crisis migratoria.

Ben Davis, director de Asuntos Internacionales del sindicato metalúrgico internacional (United Steel­workers, USW), aborda el asunto en entrevista: Lo veo muy incierto. Es una de las líneas rojas, uno de los temas que será usado por los republicanos contra los demócratas y viceversa .

Más allá del choque político, Davis considera que simplemente dar más visas no resuelve el problema de la desigualdad económica entre ambos países, ni la falta de derechos ni la explotación laboral.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en varias ocasiones en que al vecino del norte le falta mano de obra y que una solución al fenómeno migratorio sería el otorgamiento de más visas temporales de trabajo (como las que ya existen, H2A para la agricultura y H2B para el sector servicios). En junio pasado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, adelantó que se solicitará a EU expedir 300 mil nuevas visas temporales para trabajadores mexicanos y centroamericanos.

Davis sostiene que los programas de trabajo temporal no son solución y arrastran gran cantidad de problemas. De entrada, los trabajadores están amarrados a un patrón y perder el favor del patrón equivaldría a ser deportados . Este candado provoca muchos abusos, falta de pago, violencia, maltrato, explotación sexual , porque los patrones tienen un poder exagerado, casi como un dios . Con esos programas, insiste, los trabajadores no son esclavos, pero casi .

Dar más visas, afirma Davis, quizá podría mejorar la situación de algunos trabajadores. Y no dudo que hay muchos que aceptarían simplemente por la pobreza. Pero realmente es cambiar de un explotador a otro, no es una solución. ¿Por qué no pueden quedarse aquí y tener un salario decente?

Acortar la brecha salarial

El sindicato internacional conocido por sus siglas USW tiene un millón 200 mil afiliados en Estados Unidos, Canadá y el Caribe. Una de sus líneas de acción ha sido desplegar la solidaridad sindical internacional con trabajadores de México y otras naciones.

Hace unos meses, por ejemplo, Davis participó, con otros sindicalistas, como observador en el recuento de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. Cuenta que él y otros sindicalistas se pararon en las inmediaciones de la planta a la hora de ingreso de los trabajadores y que los vieron entrar en montones de autobuses.

¿Por qué en autobuses? Pues porque los trabajadores mexicanos no pueden comprar los carros que producen .

De ahí que Davis destaque lo que considera el objetivo central del apartado laboral del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC): El objetivo es proteger y defender los derechos laborales. Hemos sido muy claros en eso: el objetivo es aumentar los salarios y reducir la brecha salarial que es 10 a uno, que se ha mantenido durante todo el periodo de los gobiernos neoliberales en México .

Esa brecha salarial afecta a los mexicanos, naturalmente, pero también a los estadunidenses, pues los mexicanos no pueden comprar nuestras exportaciones .

La razón para tener sindicatos independientes y democráticos es poder ir cerrando la brecha salarial, porque eso nos perjudica a nosotros en EU.

–¿Pretenden destruir a la CTM como dicen sus dirigentes?

–La gran mayoría de los sindicatos existentes no han hecho nada para que incrementen los salarios en las últimas cuatro décadas. Al contrario, se han aliado con las políticas neoliberales y han sido los que obligan a la gente a aceptar la disciplina salarial.

Los dientes del T-MEC

El recuento en GM fue resultado de la activación del Mecanismo de Respuesta Rápida previsto en el T-MEC, que hasta ahora se ha aplicado en sólo cuatro casos.