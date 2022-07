César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 12 de julio de 2022, p. 6

En México, 12 periodistas han sido asesinadas y muchas más fueron atacadas en los recientes 15 años, tres de ellas en lo que va del año, de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Lo anterior demuestra el peligro de desempeñar la profesión en el país, señaló Irene Khan, relatora especial de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección de la Libertad de Expresión. En el informe que presenté recientemente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, uno de los mensajes claves es que la libertad de prensa está en picada en todo el mundo, pero en México, tristemente, se encuentra hasta arriba de dicha lista. Este año, 10 periodistas han sido asesinados en México, en Ucrania 12; sin embargo, en el país europeo hay un conflicto armado .