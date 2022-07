Como parte del enfrentamiento, Barbosa negó que su gobierno haya filtrado la información sobre la investigación de la UIF contra Mier y lo acusó de militar en el PRI, no en Morena, además de situarlo como segundón de Enrique Doger en la política poblana.

Alejandro Armenta –aspirante como Mier a la candidatura de Morena– rechazó las acusaciones del diputado federal. Respondió: Yo me dedico a trabajar por los poblanos desde el Senado. Mi compromiso es dar resultados, esa es mi respuesta a los ataques que dividen y no abonan a la unidad de nuestro partido. Siempre he respetado la ley y no tengo actitudes mezquinas .

Los tres cochinitos

Mier acusó en un video que tanto Barbosa como Nieto y Armenta –a quienes se ha referido como Los tres cochinitos–, además de Higuera, pretenden dañar a Morena y a personas que les son contrarias a sus intereses económicos, políticos y personales .