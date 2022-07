Según la revelación hecha en el Ok Diario ( www.okdiario.com ), dirigido por Eduardo Inda, acusado con insistencia de ser un profesional de la mentira mediática, “Pablo Iglesias cobró en 2014 y sólo dos meses después de la fundación de Podemos 272 mil 325 dólares del régimen de Nicolás Maduro por ‘asesorías para el desarrollo social en el país’, según consta en la documentación a la (que) ha accedido Ok Diario”. Cuatro altos mandos de Maduro firmaron el pago , remachaba tal medio ( https://bit.ly/3c79fwY ).

Ahora se sabe que el propio García Farreras supo que la información tenía una confección, por decirlo así, burda y un origen situado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, con colaboración de fuentes de la DEA estadunidense.

El escándalo se ha precipitado al filtrarse una grabación de audio en la que el citado García Farreras y el ex comisario del Cuerpo Nacional de Policía, acompañados de otros personajes, reconocen la factura insostenible de la noticia contra Iglesias. El policía Villarejo: “...¿sabes lo que pasa? Que (el periodista) Eduardo (Inda) yo le presenté en su día a Pino (el director policiaco adjunto) y a toda esta gente ( los tíos de la DEA ) y tal. Pero se lo he dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente. Esta gente no, o sea, no son…”. A lo que García Farreras añadió y reconoció: “Yo le dije: ‘Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo’” (https://bit.ly/3Iz5gFF).

Iglesias, Podemos y buena parte de la sociedad española han denunciado de manera contundente estas cloacas mediáticas que allá, como en otros países, México entre ellos, sufre las fabricaciones periodísticas para frenar opciones políticas y electorales contrarias a los poderes confabulados.

Presidentes latinoamericanos, entre ellos López Obrador, han condenado este episodio español, que forma parte de las campañas de desestabilización desde los medios, que no siempre se pueden probar, como ahora con Villarejo y Farreras, pero son claramente perceptibles.

Y mientras hoy se reúnen los presidentes López Obrador y Biden, con los migrantes como tema relevante, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx