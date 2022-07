Quienes dudan de mi victoria no conocen las reglas de puntuación , argumenta Vargas; no se trata sólo de ir hacia adelante y lanzar golpes, hay que conectarlos, ser efectivos. Y claro, con el estilo de Magsayo, que parece que siempre está atacando, además de la caída que tuve, eso puede dar una impresión poco exacta de la pelea .

Reconoce que cuando cayó pensó que eso podía influir en la apreciación, aunque el resto del combate lo dominaba.

Este nuevo título que gané para México me colocará en el lugar que debía estar desde hace algún tiempo , celebra Vargas, quien asegura que padeció cierto maltrato por la empresa que lo dirigía.