Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 12 de julio de 2022, p. a11

En medio de la especulación ante su posible llegada a Pumas, el defensa brasileño Dani Alves habló sobre su ex equipo, el Barcelona, al cual criticó por su poco interés en las personas que hicieron historia en el club; además, dejó en claro que le gustaría integrarse a una escuadra donde pueda ganar .

En entrevista con The Guardian, el zaguero comentó que se fue contento tras su segunda etapa con el conjunto azulgrana (donde sólo jugó 17 partidos, mientras en la primera disputó 247); sin embargo, indicó que no le agradó la forma como se manejó su salida.