E

n vísperas del encuentro de los presidentes de México y Estados Unidos, y de cara a los funestos acontecimientos en Texas donde 51 personas perdieron la vida, ningún tema puede preceder a una solución definitiva, o cuando menos avanzada, a la más grave asignatura pendiente en las relaciones entre ambos países: el doloroso éxodo de migrantes en condiciones cada vez más difíciles e inciertas.

La violación sistemática de los derechos humanos en ese tránsito azaroso de cientos de miles de connacionales, y también ciudadanos y menores provenientes de los países hermanos de Centroamérica y el Caribe, no es un problema privativo de grupos y particulares; no es un producto derivado sólo de la reprobable operación de bandas y organizaciones criminales –lo que no significa exonerarlos–, sino que es un asunto de Estado, que debe ser resuelto al más alto nivel, con disposiciones legales, políticas públicas y acciones de gobierno, en ambos lados de la frontera.

Las inercias de un capitalismo imperialista, como definía Lenin y que por naturaleza genera desequilibrios económicos y desigualdades sociales, son la raíz de un fenómeno que, lejos de cesar, se incrementa y que requiere de atención urgente y de fondo, como hemos expuesto en este mismo espacio de reflexión.

Las cifras así lo revelan. En los últimos ocho meses que van de octubre de 2021 a mayo de 2022, las detenciones de migrantes mexicanos que intentaron cruzar hacia Estados Unidos se incrementaron 35.2 por ciento, respecto del periodo octubre de 2020 a mayo de 2021, al pasar de 414 mil 345 a 560 mil 579 personas. De esta cifra, un dato adicional alarmante es que 19 mil 463 eran menores de edad que viajaban solos, sin sus padres, tratando de encontrar un mejor horizonte de vida.

De acuerdo con datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), desde 2021 a lo que va de este año, los migrantes mexicanos encabezan las cifras de arrestos, superando a los de los países del Triángulo del Norte, formado por El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que altera la tendencia descendente que se habían observado en este siglo.

Para decirlo de manera puntual, año con año, las y los mexicanos arrestados por tratar de cruzar la frontera norte fueron: en 2019, 237 mil 78; en 2020, 297 mil 711; en 2021, 655 mil 594, y en lo que va de 2022, 560 mil 579.

Ante ese flujo creciente, la respuesta del gobierno estadunidense ha sido intensificar y recrudecer los operativos de detención, no ofrecer oportunidades legales y dignas de trabajo en una economía, la mayor del mundo, que ha prosperado justamente con el trabajo, el consumo y los impuestos que generan los migrantes, y en muchos casos también sus familias.

Los resolutivos de la reciente Cumbre de las Américas ilustran de cuerpo entero la lejana prioridad que las necesidades y angustias derivadas de la pobreza y la desigualdad en el subcontinente latinoamericano representa para los tomadores de decisiones públicas en el país vecino, a contracorriente del sentido común, que indicaría poner primero a lo que atañe al hemisferio.