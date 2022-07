La empresa B fue constituida con el ex presidente y familiares antes de que el ex presidente fuera presidente, que esta tiene una relación simbiótica con una persona moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo , dijo la UIF la semana pasada, al informar que había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) al detectar transferencias irregulares por 26 millones de pesos en cuentas de Peña Nieto.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda dijo la semana pasada que se identificaron irregularidades fiscales y financieras en dos empresas ligadas a la familia Peña Nieto. Uno de los perfiles descritos coincide con Plasti-Estéril, una firma de Baxter, aunque la instancia gubernamental no citó a ninguna firma por su nombre.

La empresa fabricante de insumos médicos, Baxter Internacional, reiteró este domingo que desde la década de 1990 sus negocios no mantienen ningún nexo con el ex presidente Enrique Peña Nieto o su familia.

Baxter detalló este domingo que una de sus plantas en México se ubica en Atlacomulco, estado de México (Plasti-Estéril, SA de CV) y desarrolla componentes para terapias de diálisis peritoneal y productos hospitalarios.

Plasti-Estéril fue constituida en 1991 por miembros de la familia Peña del Mazo, quienes en 1992 vendieron la totalidad de sus acciones a inversionistas privados, entre ellos Equisflex.

Con ello, dicha familia dejó por completo de tener cualquier tipo de participación accionaria en Plasti-Estéril desde 1992 , sostuvo Baxter.

Agregó que en 1997, Baxter Edwards adquirió 52 por ciento de las acciones de Plasti-Estéril, y 25 de enero de 1999 se hizo de la totalidad de la planta de manufactura médica.

Con esta transacción, Plasti-Estéril pasó a ser 100 por ciento propiedad del grupo corporativo global de Baxter International Inc. Los cambios de accionistas que se mencionan anteriormente fueron hechos, cumpliendo todas las disposiciones legales aplicables en su momento , abundó la empresa.

Esto último no se ha reflejado en el Registro Público del Comercio en su formato digital. Al no haberse dado a conocer el nombre de las empresas detectadas por parte de la UIF, dado que el caso está en la FGR, no es público si la investigación está combinada con datos desactualizados.