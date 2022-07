A

la llegada de Luis Echeverría Álvarez a la presidencia, estallan centenares de conflictos sociales en todo el país. Una tras otra se suceden huelgas obreras, tomas de tierras, ocupaciones de predios urbanos y protestas estudiantiles. El descontento popular desde abajo se encuentra con miles de jóvenes rebeldes que fueron al encuentro del pueblo.

Hace 50 años, el 10 de julio de 1972, en diversos lugares del México obrero y campesino, aparece el número 1 de La Causa del Pueblo. En ella se dio cuenta de esta inusitada efervescencia social. Impresa en el Distrito Federal, autobuses foráneos y coches particulares lograron que los lectores destino tuvieran su ejemplar de cuatro páginas.

De los 20 números, sólo éste tuvo editorial: La intención de este periódico es ser un órgano de información de los movimientos populares. Se trata pues, de hacer correr las verdades, que no son nuestras, que son las verdades de una lucha enorme. Se trata de contar las experiencias del pueblo. Queremos no sólo informar, sino enlazar, comunicar experiencias, cooperar a la unidad de la lucha popular, dejar constancia de nuestros triunfos y de nuestros fracasos. Pero esto sólo se logrará en la medida en que tales movimientos hablen por sí mismos: ponemos este periódico en sus manos para que en él se expresen y a través de él se conozcan. Éste es nuestro compromiso . Fueron 20 números de reportajes con texto sencillo. Sus fuentes eran luchadores que no pocas veces redactaron la nota periodística. El número 1, abordó siete luchas, del acontecer que iba del DF a Guerrero, Oaxaca y Morelos. Narraban conflictos de colonos, ferrocarrileros del MSF, carteros, bancarios, electricistas, obreros textiles y de campesinos que luchaban contra el ejército mexicano, charrismo grande y chico, instituciones, banqueros, prensa nacional y local. Eran una radiografía de lo acontecido durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (LEA). Se contó el apriori y el ahora del Guerrero violentado, lo ocurrido en Pedregal de Santo Domingo, en la sección 22 del STFRM, que en Morelos el líder textil le dice al derrotado don Fidel: si ser comunista es defender derechos obreros entonces soy comunista . Cuatro notitas de los electricistas democráticos del STERM, defender la huelga con la huelga misma.

La clave, seguir logros, derrotas de viejas luchas, el surgir de nuevas: Ganan los carteros o el chihuahuense Frente de Defensa anuncia que el Tribunal del Pueblo recibirá pruebas contra el régimen. En Colima, el charrito empistolado no pudo con el STERM. Hartos desde 63, en Tlaxcala campesinos toman tierras; el ejército mata a uno en desalojo. Los obreros del Sindicato Flores Magón ganan la huelga en Hilos Cadena. Un jornalero de la caña dirige carta a ejidatarios. Cuatro mil obreros de Volkswagen joden intento charro. En carta a LEA, campesinos totonacas de Zacatlán exigen justicia, desde 1955, en Monte de Chila. 800 colonos de Neza dicen: señor Presidente, su palabra es ley, Hank G. es enemigo.