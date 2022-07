Angélica Enciso L.

Para el año agrícola 2022-2023 se prevé que la producción de maíz no rebasará los 22 millones de toneladas, aunque la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) estima que llegará a los 29 millones. Esto a consecuencia de la ausencia de programas de impulso a la producción, el aumento del precio de los fertilizantes y la sequía, advirtió Juan Pablo Rojas, de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México.

En entrevista, mencionó que la siembra del ciclo primavera-verano va atrasada, generalmente a partir de marzo o abril empieza en los valles altos, esto es en parte del estado de México, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo. En el Bajío comienza entre mayo y junio, mientras en el sureste en junio y termina de establecerse en los primeras semanas de agosto. Aunque varían las fechas de siembras, en todas las regiones las cosechas son entre octubre y noviembre, indicó.

Las lluvias llegaron tarde en valles altos y las siembras requieren agua porque están en florescencia. No hay agua, no hay humedad. En el trópico no termina de establecerse la siembra. Además, a partir del 10 de julio comienza la canícula, la sequía dentro del verano, y termina el 20 de agosto , habrá más de un mes sin lluvias.

Explicó que hay 7.2 millones de productores de maíz, de los cuales 80 por ciento son pequeños y medianos. Los más afectados para continuar su actividad empresarial o productiva en el campo son los pequeños. Los medianos producen para vender al mercado, a otras comunidades, y los grandes son para la transformación industrial .