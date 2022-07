Ambos gobiernos han señalado como responsables a las redes de tratantes de personas y anunciaron un operativo regional para dar con ellas, pero hasta ahora no hay avances en las investigaciones prometidas.

Sin embargo, no se han dado pasos relevantes en ese objetivo y la movilidad irregular continúa siendo riesgosa. Dos ejemplos son la reciente tragedia donde más de 50 migrantes murieron asfixiados dentro de la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, y el accidente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un número similar de fallecidos cuando el tráiler en que viajaban se volcó en diciembre pasado.

Históricas cifras al alza en los flujos migratorios –incluso transcontinentales– y una crisis político-económica mundial derivada de la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania. En este punto, el mandatario mexicano no ha acompañado las sanciones impuestas a Moscú por Washington y otras naciones de Occidente.

Esclavitud legalizada

En contraparte, el colectivo Campaña por la Dignidad –formado por organizaciones de trabajadores migrantes– envió una carta a López Obrador con motivo de su visita a la Casa Blanca en la que expone, con diversos casos, que el actual programa de visas temporales para jornaleros (H2A) no es benéfico y por el contrario vulnera sus derechos humanos.

Le pedimos que no acceda a la complicidad de la esclavitud legalizada y ponga un alto a la expansión del programa de H2A. Como solución alternativa, sea embajador y defensor de la unificación familiar sin ataduras que explotan a los campesinos por medio de un contratista y empleador , pidió el colectivo al mandatario mexicano.

Biden comenzó su administración con un discurso en materia migratoria diametralmente opuesto al de su antecesor, Donald Trump, y planteó la desaparición de varios programas antimigratorios impulsados por el magnate y una reforma en la materia, pero se ha enfrentado a una serie de obstáculos de diversos sectores en su país para concretarlo, barreras que se han agudizado ante el inminente proceso electoral.

Para la Casa Blanca la migración es un tema de seguridad nacional y Biden lo ve como un asunto relevante en su base de apoyo con miras a las elecciones intermedias; si bien colabora con diversos países del hemisferio para atender el fenómeno, el apoyo de México es fundamental, por lo que seguramente buscará un importante acuerdo en la materia , apuntó Correa-Cabrera.

Benítez Manaut dio otro matiz. “Podemos estar casi seguros de que Biden pedirá casi lo mismo que Trump: que México sea una muralla en su frontera sur. Biden lo necesita por razones político-electorales, pues tiene fama que es muy ‘tolerante’ con los migrantes, lo que no es bien visto en varios sectores de ese país”.

El universitario agregó que desde Palacio Nacional se ha insistido en que su vecino desarrolle un programa de visas temporales para trabajadores migrantes; sin embargo, estimó, no hay correspondencia, pues México no cuenta con una política similar, lo que resta fuerza a la propuesta .

El encuentro bilateral se dará tras el desaire del mexicano por no asistir a la novena Cumbre de las Américas, que se celebró el mes pasado en Los Ángeles, con el argumento de que no se podía excluir a ninguna nación del continente a pesar de las diferencias políticas con Estados Unidos.

“El liderazgo de Biden a nivel hemisférico quedó cuestionado tras la desdibujada cumbre, y fue precisamente López Obrador quien lo puso en esa disyuntiva. Sorprendió que no haya asistido porque el gobierno de México había sido, desde hace décadas, más bien sumiso. Entre las élites políticas de Washington y en los medios de comunicación no gusta la actitud de López Obrador, se le ve como un presidente ‘rebelde’, no los tiene de su lado; en cambio tiene el apoyo de la gente de la diáspora y de gran parte del electorado mexicano que influye en los resultados de ambos países. Biden lo sabe y tiene que jugar con eso para afianzar la relación”, aseveró la investigadora de la universidad estadunidense.