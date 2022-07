R

eír para no llorar. Hilaridad para no enfurecer ante las declaraciones y actitud absurda e infantil de la seleccionadora Mónica Vergara, quien, tras el desastre, desea salir corriendo de la rueda de prensa para ir a abrazar a sus jugadoras y decirles que no pasa nada. ¡Total!, el plan es para 2027, y pues qué importa haber dejado escapar el pase al Mundial 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024… Si algo sobra es vida.

Mónica es una extensión burda de Leonardo Cuéllar, casado con una estadunidense, y quien en su largo reinado siempre prefirió nutrir al tricolor de jugadoras mexicoestadunidenses, que a veces ni siquiera hablaban español y hoy, como director deportivo del cuadro femenil de Pumas, lo primero que hizo fue importar una avalancha de futbolistas del vecino país del norte para reforzar a las auriazules e imponer sus modos a la estratega Karina Báez. Al diablo la cantera universitaria.

Leal a Cuéllar hasta la sinrazón, Vergara asumió como suyo el pleito contra Charlyn Corral, a la que marginó sin más. Ensoberbecida llegó al Premundial y ¡zaz!, se estrelló ante Jamaica y Haití. Expertos como Armando Magaña, con 40 años trabajando en futbol de mujeres y directivo de la amateur Liga Mayor Femenil, observan: “El equipo llegó sobrentrenado, con músculos rígidos. Stephany Mayor, Kenti Robles… todas se vieron demasiado lentas”. Además, Mónica no tuvo la capacidad de enmendar ante la descomposición del plan original . Le falló la táctica.

Siempre olfateando el dinero, los federativos decidieron que el Premundial se disputara en Monterrey, la ciudad más industrializada y pudiente del país, pero que hoy está enfurecida padeciendo escasez de agua. Este público había registrado en el clásico regio femenil entrada récord de 38 mil asistentes. ¡Qué chasco se llevan los organizadores! en el estadio Universitario y en el Gigante de Acero no se paran ni las moscas, apenas algunos allegados de las jugadoras y fans de hueso colorado. Las tribunas lucen desoladas.

Hoy el tricolor escribirá su requiem, cerrará un episodio lastimero, una de las peores eliminatorias. Los directivos imaginaron que tras cinco años de Liga Mx Femenil ya había equipo para los grandes escenarios, a pesar de los sueldos miserables que les dan. No ser goleadas por las campeonas del mundo, comandadas por Alex Morgan y Megan Rapinoe, puede ser la meta, quizás los abrazos y apapachos de Mónica a sus dirigidas levanten el ánimo.