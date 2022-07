Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Lunes 11 de julio de 2022, p. 9

Grandes figuras del rock de todas las épocas son los rostros que plasma Manuel Padua en sus cuadros con personajes que son iconos mundiales en la historia, relata en entrevista quien decidió mezclar dos artes que le apasionan: la música y la pintura.

David Bowie, Freddie Mercury, John Lennon, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Tom Yorke, Gustavo Cerati o Rubén Albarrán son algunos de los rostros familiares para los amantes del rock.

Estos artistas se han entrelazado con la propia historia de Manuel Padua, quien creció con este género tan popular en el siglo pasado, los que cantaban en inglés por su papá, y las estrellas que lo hacían en español, por su mamá. Al estudiar la preparatoria empecé a tener mis propios gustos musicales .

El 13 de julio se celebra el Día mundial del Rock, fecha que se escogió también para conmemorar los históricos conciertos Live Aid de 1985 cuando músicos como Bowie, Elton John, Paul McCartney, Joan Baez, Madonna y las bandas Queen, The Rolling Stones, Black Sabbath, Led Zepelin, The Who y U2, se presentaron en Londres y Filadelfia con el objetivo de recaudar fondos en beneficio de Etiopía y Somalia, países africanos con una severa crisis de hambruna.

El primer retrato de Manuel Padua fue el de Jeff Lynne, compositor, cantante y guitarrista británico que formó parte del grupo Electric Light Orchestra y de la súper banda conformada por el ex Beatle George Harrison, el nobel de Literatura Bob Dylan, Roy Orbison y Tom Petty.