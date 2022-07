“No le voy a hacer observaciones a la metodología, no cuestionaré la encuesta, no participaré en reuniones para opinar si está bien o no está bien. Yo espero al final del proceso que me digan, con un papel así, ‘ganaste y ponte a trabajar’”.

De esas oficinas de San Luis Potosí, directo a Palacio Nacional. De este salón y de lo que hemos hecho en los últimos dos años, pues deberíamos ir directo a Palacio de Gobierno allá, en Toluca, en este caso , manifestó entre gritos de ¡gobernador, gobernador...!

Arropado por los Mexiquenses de Corazón y militantes de otros partidos que se han sumado, expuso que si reconocerles su trabajo sería lo justo, porque juntos han construido el mayor y más amplio movimiento morenista mexiquense.

Queremos este cargo de Coordinador por ahora, después queremos ser el candidato cuando los tiempos legales permitan hablar de esto, hoy no, y después queremos ser gobernador o queremos la gubernatura del estado, pero no por el cargo mismo, que es el mayor reto para una entidad en el país .

Pidió para el Estado de México, los ideales de la Cuarta Transformación diseñada entre las oficinas de San Luis Potosí y la esquina de Córdoba, y que se tomen en cuenta todas las demás valoraciones diseñadas en las oficinas de San Luis Potosí durante años para decidir con toda la responsabilidad que implica definir al coordinador y luego ganar el proceso electoral.