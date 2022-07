Sofía, de 25 años, libró cuatro olas de covid. Cubrió su esquema completo de inmunización y mantuvo las medidas de prevención. No obstante, el miércoles pasado su prueba salió positiva.

Sus primeros síntomas los detectó 48 horas antes. Comenzó con dolor de garganta que rápidamente evolucionó a un intenso malestar, al que se sumó dolor de cabeza y espalda. Y el cansancio crónico la hizo dormir durante casi 48 horas.

“Me sentí mal, y pensé ‘oh, no, me contagié’. Lo primero que hice fue considerar a mi familia. Al darme de cuenta que los síntomas aumentaban, decidí al tercer día (miércoles) hacerme la prueba.

Cuando me dieron el resultado positivo sentí como si me cayera un balde de agua fría. Regresé de inmediato a casa y me aislé. A las pocas horas apareció la tos y un poco de flemas. Hoy (sábado) estoy mejor, aunque sé que debo seguir aislada al menos por unos días más. Me siento feliz de haberme vacunado , afirmó. Hasta ahora su familia no está contagiada y cree que es gracias a la inmunización y a las medidas para romper cadenas de contagio.