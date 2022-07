Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Domingo 10 de julio de 2022, p. 12

Con el voto ponderado de Morena, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó la realización del parlamento abierto para la reforma electoral, en el que se analizarán cuatro temas: el sistema político mexicano, instituciones comiciales, régimen de partidos y la reglamentación de las acciones afirmativas para garantizar la participación de las minorías.

Además de la iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo, los partidos del bloque opositor presentaron sus propias propuestas de cambio al igual que el Partido del Trabajo (PT). La Comisión de Reforma Político Electoral de San Lázaro tiene hasta la fecha 61 iniciativas sobre el tema pendientes de analizar y dictaminar, además de 21 planteamientos que tiene que revisar en coordinación con otras comisiones.

La Jucopo no ha determinado aún cuándo iniciarán los foros. Tentativamente se habló de efectuar una apertura protocolaria el 11 de julio; sin embargo, no se ha confirmado esa fecha debido a que los partidos no han aprobado el calendario de los foros.

Ignacio Mier, coordinador de Morena, puntualizó que podrán participar académicos, politólogos, sociólogos, dirigentes políticos, partidos y consejeros electorales de los estados y del Instituto Nacional Electoral. Todos los que tengan algo qué decir sobre el tema.