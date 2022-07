▲ Sergio García Ramírez, titular de la PGR de 1982 a 1988, asistió a los funerales del ex mandatario. Foto José Antonio López

Jessica Xantomila y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Domingo 10 de julio de 2022, p. 10

Organizaciones defensoras de derechos humanos lamentaron que el ex presidente Luis Echeverría Álvarez muriera impune por las masacres de estudiantes en 1968 en Tlatelolco y el Halconazo, el 10 de junio de 1971, así como por las víctimas de la guerra sucia. La justicia lo dejó en casa y a salvo 100 años , señaló el colectivo HIJOS México, conformado por familiares de personas desaparecidas y ex presos políticos.

No obstante, subrayó que, pese a ello, resiste la memoria de un pueblo: no olvidamos, no hay reconciliación. Nos sigue faltando verdad, justicia y nuestros desaparecidos .

A su vez, Juan Carlos Mendoza, integrante del Comité ¡Eureka! –organización integrada por familiares de víctimas de desaparición forzada–, señaló que aunque se haya tratado de un personaje involucrado en delitos de lesa humanidad, la muerte del ex presidente Echeverría no es motivo de felicidad para quienes fueron perjudicados por sus actos.

En entrevista, el hijo del luchador social Juan Carlos Mendoza Galoz, desaparecido el 30 de diciembre de 1981, aseveró que los intentos por llevar ante la justicia al ex mandatario por genocidio y otros delitos graves, eran la posibilidad de enjuiciar a alguien y encontrarlo culpable. Mientras se perpetúe la impunidad, la justicia no se alcanza y una sociedad basada en leyes no sirve como forma de organización humana .

Por tal razón, insistió, no puede haber alegría por la muerte de Echeverría. Hay cierta desazón, porque debió haber enfrentado a la justicia y encontrar una sentencia equiparable al genocidio que cometió el 2 de octubre de 1968 .