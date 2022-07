L

o primero que se me vino a la mente al enterarme de la muerte del licenciado Luis Echeverría Álvarez fue un poema de Nicolás Guillén, su Pequeña oda grotesca a la muerte del senador McCarthy (https://bit.ly/3NRK8LT). Creo que nunca me había ocurrido que la muerte de otro ser humano no me provocara un ápice de tristeza o de solidaridad con los deudos.

Quizá porque no olvido el 2 de octubre ni el 10 de junio. Quizá porque tengo cien amigos cuyos padres fueron desaparecidos, torturados, asesinados por órdenes suyas (y porque la desaparición forzada es uno de los más atroces crímenes de lesa humanidad). Quizá porque tengo cincuenta amigos que fueron encarcelados, golpeados, torturados, mutilados por órdenes suyas. Quizá porque su vida nos muestra que no existen el karma ni la justicia divina ni ninguna de esas ilusiones… ni la justicia.

Eso todos lo sabemos, hasta los que quieran justificarlo o cierran los ojos. Contemos otras cosas, que vienen a cuento, porque hay una mentira recurrente sobre su gestión. Hacia 1970 coincidieron la crisis mundial que llevaría al colapso de los acuerdos económicos adoptados a fines de la Segunda Guerra Mundial (Bretton Woods, 1944), con el agotamiento del modelo mexicano llamado desarrollo estabilizador .

La crisis venía de fuera. Los precios de los bienes comprados en el exterior crecieron desaforadamente entre 1971 y 1974: el de granos y alimentos casi se triplicó, el índice de precios internacional aumentó 58% en 1971, 80% en 1972, 73% en 1973 y 44% en 1974. Pero también era interna: en 1970 la producción de bienes y servicios se había estancado; el desempleo crecía rápidamente y había enormes rezagos en la satisfacción de servicios educativos, sanitarios y de vivienda. El México en 1970 era muy distinto al que se pintaba en los círculos de poder económico: junto a las cuentas alegres estaban los abismos, los rezagos, la represión y la sangre.