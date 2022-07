Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 10 de julio de 2022, p. 7

El ex presidente Luis Echeverría es una figura que se quedó en el pasado del país hace muchos años y el poder omnímodo con el que gobernó no podría repetirse en el México de hoy, de acuerdo con el general en retiro Jorge Carrillo Olea, colaborador de este diario y quien como escolta del ex mandatario lo rescató cuando fue abucheado y apedreado en 1975 por estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aquella era una vida política manejada con mano de hierro y una sola voluntad, que simulaba una democracia, pero en la que lo que salía de Los Pinos era indiscutible , recuerda Carrillo Olea respecto a los años en que gobernó Echeverría, titular del Ejecutivo de 1970 a 1976.

Al enterarse de la muerte del ex presidente, quien falleció la noche del viernes a los cien años de edad, Carrillo Olea señala en entrevista que sintió pena, pero no la pena de perder a alguien estimado o querido, para la edad que tenía eso ya se daba por hecho, pero se despiertan en mí una serie de recuerdos y nostalgias. Lamento el cuadro en general .