Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Domingo 10 de julio de 2022, p. 5

En su lucha por encontrar a los desaparecidos por la represión desatada por el ex presidente Luis Echeverría, fallecido la noche del viernes a los 100 años, Rosario Ibarra de Piedra solía señalar que fue él, y no los generales de la junta golpista de Argentina, el precursor de los llamados vuelos de la muerte , acciones que el derecho internacional configura como delitos de lesa humanidad.

Si los trabajos de la Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a los Derechos Humanos 1965-1990 avanzan como se ha prometido, se podrán conocer los nombres de los cientos de víctimas arrojadas al mar a partir de 1974, según se sabe, en avionetas militares Arava que despegaban de la base naval de Pie de la Cuesta, cercana a Acapulco. Como comandante supremo de las fuerzas armadas, Echeverría Alvarez sería el autor intelectual de estos crímenes.

Por lo pronto, se conoce ya un nombre, Alicia de los Ríos, joven guerrillera de la Liga 23 de Septiembre detenida en enero de 1979 en la Ciudad de México y trasladada de inmediato al Campo Militar Número Uno. Por testimonios se sabe que a los cinco meses fue trasladada a Pie de la Cuesta. Su hija Alicia de los Ríos, abogada e historiadora (tenía 11 meses cuando su madre fue detenida-desaparecida), lo mencionó así frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Defensa, general Cresencio Sandoval, en la ceremonia de inicio de la comisión ahí mismo, en el Campo Militar Número Uno.

Documentación reunida laboriosamente a lo largo de casi 50 años por familiares de las víctimas ha esbozado ya el trazo de cómo operó este mecanismo represivo dentro de las fuerzas armadas, diversas corporaciones policiacas e incluso organizaciones paramilitares para ejecutar las órdenes contrainsurgentes del ex mandatario.

Descabezar al movimiento del 68

Durante su presidencia, Echeverría se empeñó en fraguar una imagen de progresista, amigo de Fidel Castro y la revolución cubana, fraterno con el presidente chileno Salvador Allende y, a partir de la oleada golpista en Sudamérica, protector de miles de refugiados.

Durante años no se habló de la otra cara de la moneda hasta que el estadunidense Philip Agee, ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) reveló en el libro que escribió al desertar, Inside the Company: CIA Diary, la existencia de dos piezas claves para el espionaje estadunidense en México: Litempo 8 era Díaz Ordaz y Litempo 14 era Echeverría. Ambos fueron colaboradores de la agencia, que fabricó decenas de golpes de Estado en aras de defender al mundo libre del comunismo .

Esa adscripción como colaboradores de los servicios de inteligencia estadunidenses les valió protección y encubrimiento de la verdad por los hechos de Tlatelolco, el Jueves de Corpus y la llamada guerra sucia de los 60 en adelante.

En el caso de Tlatelolco, se sabe ahora que fue Echeverría quien empujó por la salida más sangrienta. Hay un cable del 6 de agosto de 1968, en el que el director de Inteligencia e Investigaciones del Departamento de Estado de Washington, Thomas Hughes, se congratula porque con Echeverría al frente, el gobierno mexicano ha decidido pasar de la etapa permisiva a la contraofensiva .