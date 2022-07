Todos hemos callado , escuché hace unos días de un respetable aficionado. Sin embargo, todos es mucha gente; habremos por ahí uno que otro que, también hace décadas, levanta la voz advirtiendo de esas desviaciones y negligencias por parte de los taurinos, cuya penosa reacción ha sido que a la fiesta no se le debe hacer daño señalando sus vicios sino exaltando sus virtudes para fortalecerla. Pero sucede que esas virtudes hace tiempo se volvieron teóricas, ideales, consignadas en reglamentos, no en una realidad taurina cada día más anquilosada por insensibles pero poderosos promotores y de una afición indiferente. Todos no, mi buen, algunos no nos hemos callado aunque nadie escuche.

Del 7 al 30 de julio se presenta la confirmadora exposición Arte Taurino por el Autismo en la Galería Persal, de Monte Líbano 12, en Lomas de Chapultepec, con la participación de artistas como Rafael Sánchez de Icaza, Marisol Barroso, Antonio Rodríguez o Isabel Garfias, entre otros, cuya original y valiosa obra sólo corrobora el criterio promocional de las empresas, empeñadas en hacer atractiva su función taurina con grotescas fotografías de los alternantes como si fueran astros conocidos. Volveremos sobre esta magnífica exposición con causa.