“El 31 de agosto de 1976 se dio la primera gran devaluación desde 1954 y con ello el inicio de una caída económica que aún no acaba de detenerse. El 1º de septiembre Echeverría la celebró, con algo que iba de la burla a la tontería, contestando a los periodistas que era una buena oportunidad para que los mexicanos dejaran de viajar al extranjero y conocieran su país. Y claro, también Echeverría será recordado por el golpe a Excélsior a finales de ese 1976, y con ello, el golpe a la única prensa crítica de entonces. Aquello derivó en el nacimiento de Proceso, el primer unomásuno y La Jornada. Echeverría tendrá un lugar selecto en la historia mexicana de la infamia.

on ánimo de ofrecer información complementaria a las nuevas generaciones, por medio de esta nota, desearía comentar que el hoy fallecido Luis Echeverría, como presidente de México, al menos también sostuvo una política exterior de gran prestigio por la relación con la República de Chile durante su crisis en 1973 y con Argentina en condiciones similares. Promovió la Carta de Deberes Económicos de los Estados, que fue aprobada por la Asamblea General con excepción de EU, Israel y Costa Rica, estableció relaciones con la República Popular China y visitó más de 40 países.

C

Reconoce aciertos del ex presidente

Ante dicha muerte, asumimos nuestra responsabilidad como luchadores sociales y ratificamos: ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos . Sólo así se cerrarán las heridas y serán cicatrizadas, hechos y acontecimientos históricos aún no resueltos, como los asesinatos del 2 de octubre de 1968; 10 de junio de 1971 y 600 más de la llamada guerra sucia.

El Colectivo Morena Chilangos se pronuncia, hoy y siempre, ante toda injusticia social e impunidad.

Colectivo Morena Chilangos

Ni condenado ni absuelto judicialmente

El ex presidente Luis Echeverría murió en libertad condicional y sin la condena judicial que se demandó y se seguirá demandando, pero no es un hecho menor que no se le haya encontrado inocente, ni se le haya absuelto por el delito de genocidio por el que estuvo en prisión domiciliaria durante dos años y cuatro meses. Su liberación fue dictada por el magistrado Ricardo Paredes Calderón para efectos , algo que lo mantuvo bajo la espada de Damocles y, aunque haya fallecido, el proceso judicial puede continuar.

Ante el riesgo inminente de su reaprehensión, buscó obtener la libertad absolutoria, pero sin éxito.

Debido a un amparo que interpuso el Comité 68, el 2 de octubre de 2018, por la inacción de la PGR, el juzgado décimoquinto de distrito giró un citatorio para que Echeverría compareciera como tercero interesado. La carta respuesta del ex presidente al juzgado, en 2019, demuestra que no fue exonerado, como falsamente se ha difundido.

En su respuesta hizo una cronología de su proceso legal en la que señala que el tribunal colegiado confirmó la revocación de mi aprisionamiento y ordenó mi libertad con las reservas de ley .

El periodista Homero Campa, quien reportó que tuvo a la vista el citatorio y la carta de respuesta que envió Echeverría al juzgado en cuestión (https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/10/1/el-proceso-contra-echeverria-sigue-vivo-pero-estancado-comite-del-68-273177.html) señala que él también reconoce que la investigación se mantiene viva y que aunque “se ha omitido comunicar al quejoso (el Comité del 68) algún acuerdo de resolución, de archivo o consignación (…) desde el día siguiente de mi libertad y hasta noviembre de 2018 el Ministerio Público ha realizado 154 diligencias”.

Carolina Verduzco Ríos