Recordó que algunos de sus compañeros de lucha fueron asesinados. A mi hermano Eugenio lo mataron, también a un colega y junto con él a Ismael Mena. Luego vinieron más muertes. Ahí empezó todo, pero siguieron más crímenes, sufrimos muchas bajas. Las autoridades no tomaron en cuenta que nuestra organización es social, democrática y no era justo lo que nos hicieron .

También ultimaron a cuatro de sus primos. “Eran Antonio Bahena Maldonado, Benito Bahena Maldonado, a él lo desaparecieron, lo levantaron en Acapulco, en el Parque Papagayo. También Mauro e Isidoro Bahena Maldonado, pura familia que fue masacrada o se desconoce su paradero”.

En los años 70 su padre fue de-saparecido, y por eso también estábamos luchando contra el gobierno por tantas injusticias. De mi papá nunca supimos nada, nunca lo presentaron en ninguna cárcel .

Llama a la solidaridad

El integrante de la OCSS pidió a las organizaciones sociales, incluido los maestros, solidarizarse con su movimiento. Que nos ayuden a luchar por nuestra libertad, ya es tiempo de que estemos con nuestras familias, imagínense, llevamos más de 20 años presos; es la mitad de la vida que uno deja en estos lugares injustamente, porque el gobierno quiere tener a uno, pagando un delito que no cometió .

–¿De qué lo acusan?, se le preguntó.

–De tres muertes en Morelos. De supuestamente haber asesinado a los secuestradores de la hija de Eduardo Gallo, al momento de que acudieron a cobrar el rescate. Pero eso no es verdad. Mi culpabilidad es pertenecer a la OCSS.

“Hago un llamado al Presidente (López Obrador) para que cumpla con lo que él ha contestado cuando le han mencionado nuestro caso. Estamos presos injustamente. Él ya lo reconoció; pero no ha dado ninguna respuesta.

Y exhorto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que también cumpla, porque la vez pasada se hizo un plantón (en Acapulco) y se llegó al acuerdo de que se iba a tener una reunión con ella, y un día antes avisaron que siempre no .

También solicitó a los tres niveles de gobierno visitar las cárceles. “Aquí se muere la gente por falta de atención médica, por negligencia del mismo gobierno, y de los responsables del penal.

Hay personas que se pueden salvar; pero no les dan atención médica. Uno también ha sufrido ese miedo, si uno se llega a enfermar, aquí nos vamos a morir , manifestó.

Aunque, dijo que se han puesto muchas quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no hay respuesta, a los enfermos nada más les dan una pastillita de diclofenaco y paracetamol y es todo lo que les hacen .

Trabajo dentro del penal

Su caso inició en Morelos y después lo trasladaron a Acapulco, Guerrero. “Caí en Morelos, mi proceso lo llevé ahí y fui sentenciado, perdí la apelación. Promoví mi traslado a este lugar, porque aquí estaba viviendo mi familia.

Aquí me he dedicado a trabajar en la elaboración de hamacas, bolsas, cuadros, muebles, no me gusta andar en problemas, no meterme con nadie, simplemente a trabajar para apoyar a mi familia .

A Gilberto le dictaron sentencia de 40 años. Ya cumplí la mitad, también ya tengo derecho a un beneficio de libertad; pero estando aquí no tenemos recursos como para pagar un abogado. No hemos podido llevar el proceso bien, ha habido muchas irregularidades por parte de los jueces , acusó.

Y después de todos estos años, manifestó, aún recuerda las amenazas que le profirió Eduardo Gallo. “Me dijo que podía entrar, sacarme de mi celda, desaparecerme y matarme y nadie iba a hacer nada; ‘también puedo sembrarte más delitos, droga o cualquier otra cosa, y como quiera tú vas a pagar en la cárcel, me advirtió’”.