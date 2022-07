En Zapotlán el Grande, el alcalde Alejandro Barragán dice que la disminución de lluvias es atribuible no sólo a los cañones antigranizo, sino también a la deforestación para dar paso a cultivos aguacateros y de los llamados frutos del bosque, se nota también por la falta de infiltración de agua en los mantos freáticos con pozos que dan cada vez menos agua, pero también por el cambio climático que ha hecho más calurosa una región tradicionalmente de clima fresco.

Indicó que la iniciativa busca disminuir la problemática social y económica que afecta no sólo al municipio, sino a otros en el sur de Jalisco donde históricamente se ha hecho uso de estos aparatos que, según sus detractores, no sólo dispersan la caída de granizo, sino que perjudican el ciclo hidrológico al ahuyentar las lluvias.

Aunque los cañones antigranizo tienen más de 100 años de haberse creado en Europa –donde también han causado enorme polémica–, en 2018 el estudio Análisis espacial y temporal de la presencia de cañones antigranizo y su relación con la precipitación pluvial en San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán, realizado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales concluyó que no existe evidencia científica para determinar que el uso de tales artefactos altera los patrones de lluvia.